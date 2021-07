Het Julianaplein in Groningen is begin volgend jaar dertien weken gedeeltelijk gestremd. Het gaat om de periode van februari tot en met mei. Combinatie Herepoort (CHP) maakt dan een tijdelijke kruising in het Julianaplein. Om deze tijdelijke kruising aan te sluiten op de bestaande wegen, is het nodig om het huidige Julianaplein deels af te sluiten voor verkeer.

Door de aanleg van deze tijdelijke kruising maakt de aannemer ruimte voor de ombouw naar de definitieve situatie en kan het verkeer tijdens de bouw grotendeels blijven doorrijden.

Om het verkeer voldoende te laten doorstromen, is het van groot belang tijdens de gedeeltelijke afsluiting van het Julianaplein het aantal verkeersbewegingen door de hele stad te beperken. De verkeersmodellen laten zien dat er per dag 80.000 auto's minder op het hele wegennetwerk van Groningen nodig zijn om te zorgen voor voldoende doorstroming. Dat betekent niet dat het verkeer dan steeds door kan rijden. Ook met minder auto's op de weg moet rekening worden gehouden met vertraging in reistijd.

Groningen Bereikbaar gebruikt de komende periode om de bedrijven en organisaties in en rond de stad te informeren en met hen na te denken over mobiliteitsacties en maatregelen tijdens deze werkzaamheden.

Om de doorstroming op het Julianaplein te verbeteren maakt Combinatie Herepoort in het project Aanpak Ring Zuid een ongelijkvloerse kruising, zodat het verkeer in 2024 vanuit elke richting kan doorrijden.

Door een tijdelijk kruispunt aan te leggen ondervindt het verkeer in het voorjaar van 2022 wel hinder, maar kan het daarna langs de werkzaamheden doorrijden. Een langdurige afsluiting is dan weer nodig in 2024 als de wegen op het nieuwe Julianaplein worden aangesloten.