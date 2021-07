Zeker zes studenten van RKSV Albertus Magnus zijn na een feest op de vereniging woensdag besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt de Groningse studentenvereniging op haar website.

Leden van de vereniging konden alleen naar binnen als ze een negatieve test van Testen voor Toegang konden laten zien. Desondanks liepen zes studenten het coronavirus op.

De besmette studenten is verzocht om vijf dagen in quarantaine te gaan en zich op de vijfde dag opnieuw te laten testen. Ook alle andere aanwezigen is gevraagd zich op de vijfde dag na het feest te laten testen bij de GGD.

Albertus Magnus blijft deze week gewoon open en blijft het Testen voor Toegang hanteren. Volgens de vereniging is daarover contact geweest met de GGD. Studenten die alsnog positief getest worden, worden opgeroepen zich te melden.