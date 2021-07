De W.A. Scholtenstraat is van maandag 5 juli 7.00 uur tot maandag 16 augustus 6.00 uur afgesloten voor het verkeer. Ook wordt de kruising Bloemsingel met de Bloemstraat afgesloten en blijft de Bloemsingel eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer. De afsluitingen zijn nodig voor de bouw van het nieuwe OV-knooppunt aan de Bloemsingel.

Aan de Bloemsingel wordt op dit moment ook gewerkt. De noordelijke rijbaan (de kant van het UMCG) is nu dicht. Deze is vanaf volgende week open.

Vanaf dan is er een fietspad voor fietsers vanaf de Oostersingel en is de rijbaan open voor zowel auto's als fietsers vanaf de Vrydemalaan. De zuidelijke rijbaan van de Bloemsingel is vanaf 5 juli afgesloten.