Een beginnend bestuurder is zondag zijn rijbewijs kwijtgeraakt, nadat hij met 105 kilometer per uur over de Paterswoldseweg in Groningen scheurde. Dat heeft het Flexteam van de politie Groningen bekendgemaakt.

Op de Paterwoldseweg mag je 50 kilometer per uur rijden. Na een correctie bleek dat de bestuurder nog 51 kilometer per uur te hard reed. Daarop is besloten om het rijbewijs in te vorderen.



De bestuurder is door de politie ook bij het CBR aangemeld voor een verplichte EMG-cursus over verantwoord rijgedrag.