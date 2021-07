Een nieuw kunstwerk en uitkijkpunt van dertien meter biedt uitzicht op de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg en straks het nieuwe Zuiderplantsoen in Groningen.

Het Geheugenbalkon, zoals het kunstwerk heet, staat aan de Hereweg op de kruising met de Papiermolenlaan en is ontwikkeld in opdracht van Kunstpunt Groningen, in nauwe samenwerking met Combinatie Herepoort.



Vanaf het nieuwe uitkijkpunt hebben Groningers de komende jaren een eersterangs zicht op de werkzaamheden aan de ringweg. Het Geheugenbalkon is een knipoog naar het verleden, want het bestaat voor een deel uit resten van de oude zuidelijke ringweg. Daarnaast is op boven op het uitzichtpunt een originele vangrail, hergebruikt beton en asfalt geplaatst.

Het Geheugenbalkon werd vrijdag officieel geopend door cultuurwethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen.