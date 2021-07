De gemeente Groningen heeft het maaibeleid aangepast zodat bij wijze van proef op een aantal locaties in de stad niet meer wekelijks, maar eens in de vier weken gemaaid wordt. Dit doet de gemeente om insecten en vlinders te beschermen.

"We laten het maaien van strakke, korte gazons steeds meer los", aldus Hemmo Jager van Stadsbeheer. "We willen de variatie in plant- en diersoorten vergroten. Dit is nodig omdat het aantal insecten- en vlindersoorten aan het afnemen is. Als je een maand niet maait, blijven bloemen en planten langer beschikbaar voor insecten."

Locaties waar dit wordt uitgeprobeerd zijn de Emmalaan in Haren, het Pioenpark in de Oosterparkwijk en de Wenckebachlaan in Corpus den Hoorn.