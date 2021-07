De Paterswoldseweg in Groningen is komend weekend in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de Parkweg en het pand van Century. Voor fietsers blijft de weg open. De afsluiting geldt van zaterdag 3 juli 6.00 uur tot zondag 4 juli 18.00 uur.

Het verkeer vanuit de richting centrum wordt omgeleid via de Parkweg, Brailleweg, Vondellaan en Van Ketwich Verschuurlaan. Verkeer vanuit Groningen-Zuid kan omrijden via de Laan Corpus den Hoorn, het Vrijheidsplein, de westelijke ringweg en vervolgens via afrit 18 Zeeheldenbuurt (Peizerweg).

De test- en vaccinatielocatie MartiniPlaza aan de Leonard Springerlaan blijft voor autoverkeer bereikbaar via de westelijke ringweg. Fietsers houden via de Paterswoldseweg toegang tot de Leonard Springerlaan. Verkeersregelaars zijn ter plaatse om het fietsverkeer te begeleiden.

Buslijnen 7 en 10 rijden vanwege de afsluiting een andere route. De haltes Leonard Springerlaan (richting Hoornsemeer), Laan v/d Vrede (beide richtingen) en Overwinningsplein (richting Hoofdstation - Station Noord) vervallen.

De Paterswoldseweg wordt afgesloten vanwege het vervangen van het asfalt. De gemeente Groningen brengt een nieuwe geluidsreducerende deklaag aan.