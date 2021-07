Tegenover P+R Meerstad komt een XL-locatie voor Testen voor Toegang. De bouw is al begonnen. De bedoeling is dat de locatie eind juli de deuren opent.

Mensen kunnen op locatie een coronatest laten doen. Bij een negatieve uitslag krijgen ze een geldig coronatoegangsbewijs voor een activiteit of een evenement.



De testlocatie wordt gebouwd in het weiland tegenover de P+R van Meerstad, zo meldt Bureau Meerstad.



In de stad Groningen zit tot dusver maar één plek waar je je kunt laten testen voor toegang, aan de Bornholmstraat. Ook in Eelderwolde zit een testlocatie.