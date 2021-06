De Groningse studentenvereniging Vindicat heeft een lid geschorst dat een nieuwe 'bangalijst' zou hebben gemaakt. Op de lijst staan namen van vrouwen die volgens de samensteller makkelijk over te halen zijn voor seks.

"Vindicat veroordeelt alle vormen van indicatie, zo ook deze lijst", aldus de vereniging op de eigen website. "Deze lijst draagt niet bij aan het gevoel van veiligheid binnen de studentenwereld. De vereniging neemt dit hoog op. Het bestuur van Vindicat kon de maker van de lijst snel identificeren en heeft deze persoon per direct voor onbepaalde tijd geschorst."



Het bestuur heeft met een aantal vrouwen op de lijst contact gehad. Er is hun hulp aangeboden. Ook kunnen ze in contact worden gebracht met de politie, mochten ze dat willen. Het bestuur heeft het incident gemeld bij de onderwijsinstellingen.



Vindicat kwam eerder al in opspraak wegens het uitkomen van een 'bangalijst'. Mede door een aantal geweldsincidenten, kwam Vindicat onder een vergrootglas te liggen. Onder meer de RUG en de Hanzehogeschool eisten een cultuuromslag.