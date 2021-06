Waterbedrijf Groningen waarschuwt alle klanten voor een phishingmail waarmee criminelen persoonlijke gegevens en wachtwoorden proberen te stelen. Het waterleidingbedrijf roept iedereen op de mail direct te verwijderen.

De mail is mogelijk zaterdag en zondag rondgestuurd. Het bedrijf kreeg maandagochtend van meerdere klanten een melding over een bericht dat zou zijn verstuurd vanuit 'Waternet'. Het ging daarbij om een definitieve betalingsherinnering.



Het waterleidingbedrijf roept iedereen op de mail zo snel mogelijk te verwijderen en zeker geen geld over te maken naar het rekeningnummer.



Het gebeurt vaker dat grote instellingen als Waterbedrijf Groningen het doelwit zijn van phishingmails.