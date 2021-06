Volgende week dinsdag staat er een online meeting over de toekomst van de winkelgebieden in Groningen gepland. Aanleiding is de conceptvisie Ruimte voor Retail, die het college op 1 juli vrijgeeft.

Onder leiding van Rob Weiss (eigenaar van de organisatie Ik Onderneem!) zal er een informeel tafelgesprek plaatsvinden. Aanwezige gasten gaan daarbij samen over diverse onderwerpen in gesprek.

Het gaat dan bijvoorbeeld over de vragen hoe een stad aantrekkelijk kan blijven als winkelbestemming, hoe het ondernemerschap gestimuleerd kan worden en welke kansen er zijn voor vastgoedpartijen.

Andere sprekers zijn Annemarie Raeke van Maripaan Groep, Allard Steenbergen van Boekhandel Godert Walter en Lieve ten Duis van Mary Jane Schoenenboektiek. De meeting is dinsdag van 19.30 tot en met 21.00 uur.