De tweehonderd groene elektrische deelscooters van GO Sharing blijven toch in Groningen, maakt het bedrijf dinsdag bekend.

Eerder besloot de gemeente Groningen geen vergunning aan GO Sharing te verstrekken voor het verhuren van deelscooters vanaf de openbare weg. Daarom gaat GO Sharing vanaf 1 juli met vaste eigen parkeerplaatsen werken, verspreid door de stad. Bovendien wordt de dienst een stuk goedkoper: vanaf 0,15 eurocent per minuut en parkeren vanaf 0,03 eurocent per minuut.



GO Sharing is de eerste en, met tweehonderd elektrische scooters, de grootste aanbieder van deelscooters in Groningen. Toch kreeg de scooterverhuurder geen vergunning van de gemeente. Volgens GO Sharing kwamen daarop zoveel reacties en steunbetuigingen binnen dat besloten is het deelconcept in Groningen door te zetten maar dan vanaf vaste, eigen parkeerplaatsen.



Vanaf 1 juli zijn de groene elektrische deelscooters van GO Sharing terug te vinden en te parkeren op onder andere de Turfsingel, bij businesscentra aan het Zernikepark, de Leonard Springerlaan, de Friesestraatweg en bij EM2 op de Suikerlaan. De deelscooters blijven 24 uur per dag, zeven dagen per week te gebruiken.