De provinciale weg N995 (Bedumerweg) in Groningen is tussen Bedum en Onderdendam is van 21 juni tot 1 oktober in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Auto's worden omgeleid via de N46 of N361, fietsers langs het Boterdiep.

Auto's tussen Bedum en Onderdendam worden omgeleid via de N993 (Sint Annerweg), de N46 en N996 en andersom. Verkeer uit de richting van Winsum naar Bedum wordt omgeleid via de N361 richting Groningen en daarna via de N46 naar Bedum. Fietsers hebben ook te maken met een omleidingsroute. Zij kunnen aan de andere kant van het Boterdiep het fietspad tussen Bedum en Onderdendam gebruiken.



Tijdens de werkzaamheden rijdt Qbuzz vanaf Bedum via de N46 richting Middelstum. OV-reizigers vanuit Onderdendam kunnen gebruikmaken van een pendeldienst tussen Onderdendam en Winsum. Vanaf de bushalte bij de brug in Onderdendam rijdt een busje rechtstreeks naar het station in Winsum. Het busje rijdt twee keer per uur tussen 6.15 en 18.30 uur. De dienstregeling wordt bij de bushaltes aangegeven.



In de periode tot 1 oktober wordt groot onderhoud aan de N995 uitgevoerd. Het asfalt en een deel van de fundering wordt vervangen. Bij de bebouwdekomgrens van zowel Bedum als Onderdendam komt een wegversmalling. Door het aanbrengen van wegversmallingen valt de dorpsentree beter op.