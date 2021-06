Aan de Peizerweg in Groningen is vrijdag een nieuw waterstoftankstation geopend. Dat betekent dat de twintig nieuwe waterstofbussen van Qbuzz, die eerder al geleverd waren, nu ook de weg op kunnen. De bussen rijden in de reguliere dienstregeling in Groningen en Drenthe.

De opening van het nieuwe waterstoftankstation werd verricht door gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk.

Ook Qbuzz-directeur Gerrit Spijksma, directeur van het OV-bureau Wilko Mol en Lisa Montanari, Hydrogen Commercial Manager van Shell Nederland, waren aanwezig.