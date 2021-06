De gemeente Groningen wil de fietsenstalling bij het station Europapark uitbreiden omdat er niet genoeg beschikbare plekken voor fietsen zouden zijn.

De gemeente wil de fietsenstalling bij station Europapark uitbreiden met zeshonderd fietsparkeerplekken. De verwachting van de gemeente is dat de fietsenstalling binnenkort te klein is. Bij de bouw van de fietsenstalling in 2012 was al rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding.



Dat de fietsenstalling populair is komt deels door de ontwikkelingen op het Europapark en Kempkensberg. Ook is station Europapark een prominentere rol gaan spelen in het openbaar vervoernetwerk van regio Groningen.

De kosten voor de uitbreiding van de fietsenstalling bedragen 200.000 euro. Deze worden gedekt uit subsidies. Naar verwachting wordt de bouw dit jaar afgerond.