De A28 is komend weekend tussen het Julianaplein en Groningen-Zuid afgesloten voor al het verkeer richting Assen. De stremming begint vrijdag om 22.00 uur en duurt tot maandag 6.00 uur. Automobilisten moeten rekening houden met flinke hinder.

Het verkeer richting Haren en Assen heeft volgens Groningen Bereikbaar verschillende opties. Als je naar Haren wilt rijden, kun je via afrit 36a (Martini) naar de Laan Corpus den Hoorn en vervolgens de oprit naar de A28 richting Assen nemen.

De tweede optie is via de zuidelijke ringweg, afrit 37 naar de Hereweg en vervolgens via de Van Ketwich Verschuurlaan de oprit naar de A28 richting Assen.

Verkeer met eindbestemming Assen heeft twee extra opties. Vanwege verwachte drukte op de Laan Corpus den Hoorn komend weekend wordt het verkeer aangeraden om via de N372 en N386 (via Peize naar Tynaarlo) of via de A7 en N33 (via Zuidbroek, Veendam en Gieten) te rijden.

Autoverkeer wordt omgeleid via het Julianaplein naar het Vrijheidsplein en vervolgens naar de Laan Corpus den Hoorn en de Van Ketwich Verschuurlaan. Fietsers vanuit de binnenstad worden omgeleid via het tunneltje onder het Julianaplein door, de Maaslaan en de Papiermolentunnel en andersom.