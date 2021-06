Honderden mensen hebben woensdagavond meegelopen in een stille tocht voor de veertienjarige Dinant. De tiener werd afgelopen zondag doodgestoken in de Albert Heijn in het Groningse Hoogkerk.

De tocht begon bij de ingang van de supermarkt waar Dinant is neergestoken. De stoet trok ook langs zijn ouderlijk huis. Daar stond de familie van de jongen te wachten.

Er werden ballonnen opgelaten en fakkels afgestoken. De stille tocht werd ook afgesloten bij de supermarkt.



Burgemeester Koen Schuiling was samen met wethouder Paul de Rook in Hoogkerk om steun te betuigen aan de ouders van de omgebrachte tiener. De uitvaart van Dinant is zaterdag in besloten kring. De bijeenkomst is online te volgen.