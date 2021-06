Het oostelijke deel van de zuidelijke ringweg in Groningen wordt komende zomer verbreed. Vanwege de werkzaamheden gaat een gedeelte van de weg zes weken dicht.

In de zomermaanden wordt er volop verder gewerkt aan de zuidelijke ringweg. Net als in 2019 is hiervoor een gedeeltelijke afsluiting nodig.

Vanaf de Euvelgunne tot de Europaweg is de ringweg afgesloten voor autoverkeer richting Drachten vanaf 12 juli 6.00 uur tot 23 augustus 6.00 uur. Het verkeer kan omrijden via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.