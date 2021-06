Aan de Van Lenneplaan in de Groningse wijk De Wijert opent woensdag om 10.00 uur een vestiging van de bibliotheek van het Groninger Forum. In het gebouw, genaamd De Wiardt, zijn ook een school en kinderopvang gevestigd.

De Wiardt is een multifunctionele accommodatie, ontworpen door het architectenbureau van Herman Hertzberger. Basisschool Tamarisk en kinderopvang Kids First zijn al operationeel, de bibliotheek is bijna ingericht. Dinsdag worden de laatste werkzaamheden afgerond, zodat de bibliotheek woensdag bezoekers kan ontvangen.

"We zijn heel blij met deze prachtige nieuwe locatie. Het is een bibliotheek geworden die perfect is ingericht voor ontmoeten, inspiratie en aangenaam verblijven. Naast de plek om je boeken en andere materialen te lenen is het bij uitstek een plek voor bijvoorbeeld het lezen van een krant, kinderactiviteiten, cursussen en andere activiteiten voor de inwoners van De Wijert", zo laat een woordvoerder van het Groninger Forum weten.

Vanwege de coronamaatregelen zal er nog geen groots openingsfeest plaatsvinden. Dat is in overleg met de partners in het gebouw, de basisschool en de kinderopvang, doorgeschoven naar september.