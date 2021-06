Bij het geweldsincident in de wijk Selwerd op maandagmiddag is een 68-jarige man uit Groningen om het leven gekomen, zo meldt de politie maandagavond.

De politie ontving rond 13.45 uur melding van een geweldsincident in een woning aan de Vogelkersstraat in Groningen. In de woning werd de overleden man aangetroffen.

Daarna is de politie direct een zoektocht naar de verdachte gestart. Agenten hebben de verdachte, een 39-jarige man uit Arnhem, rond 15.00 uur aangehouden op de Roegeweg. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar. De man is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

In de woning aan de Vogelkersstraat vindt onderzoek plaats. De politie wil graag weten wat zich precies heeft afgespeeld in de woning en roept getuigen op zich te melden.