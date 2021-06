De politie heeft maandagmiddag op de Roegeweg in Steendam een man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig geweldincident in een woning in de Vogelkersstraat in de Groningse wijk Selwerd.

De politie had rond 14.00 uur een melding gekregen van het geweldincident. Er is meteen een zoekactie naar een verdachte opgezet. Rond 15.30 uur meldde de politie dat er een man is aangehouden in Steendam.



Volgens een fotograaf op de plek van het incident is er een arts aanwezig, die zich rond 16.00 uur klaarmaakte om de woning binnen te gaan.

Het gebied rond de woning is afgezet. De politie kan nog niet zeggen hoe het slachtoffer van het incident eraan toe is en wat er precies is gebeurd.