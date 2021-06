Restaurant Brussels Lof aan de Akerkstraat in Groningen bestaat veertig jaar. Stadsdichter Myron Hamming van Groningen schreef een gedicht over het restaurant, de gasten en de stad.

Het gedicht werd vrijdag onthuld. Behalve Hamming waren ook eigenaar Bob ten Brinke en oud-commissaris van de Koning Max van den Berg aanwezig. Van den Berg was eerder ook aanwezig bij het dertigjarig jubileum van Brussels Lof.



Het vegetarisch en visrestaurant werd in 1981 opgericht door Wim van Bergen. Nadat Martin Jarings en Gea Wessels het restaurant twintig jaar hadden gerund, nam Ten Brinke in 2018 het stokje van hen over.