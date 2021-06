De politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de derde keer in actie gekomen vanwege te grote drukte en overlast in het Noorderplantsoen in Groningen. De politie heeft twee personen aangehouden, omdat ze met bierflessen gooiden.

Bij deze inzet rond middernacht zijn circa dertig politieagenten en vier politie honden ingezet. Dat blijkt uit foto's van de fotoraaf van Groninger Internet Courant (GIC).



De politie heeft ook goederen in beslag genomen. Om welke goederen het gaat, is niet duidelijk.