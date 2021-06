Afrit 37 Groningen-Helpman is in juni drie zaterdagen dicht voor verkeer vanaf het Julianaplein. Op zaterdag 5, 19 en 26 juni is de afrit niet toegankelijk tussen 7.00 en 23.00 uur.

Verkeer vanaf het Julianaplein richting het centrum van Groningen wordt omgeleid via afrit 38 Groningen-Zuidoost (Europaweg).



De afsluitingen van de afrit zijn nodig omdat Combinatie Herepoort het uitkijkpunt aan de Hereweg gaat afbouwen. In verband met de veiligheid moet de afrit worden afgesloten voor verkeer.