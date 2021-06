De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een feest met een grote groep bezoekers beëindigd in het Noorderplantsoen in Groningen.

De politie ontving een melding over geluidsoverlast. Ter plaatse zagen agenten dat het druk was en er veel lawaai werd gemaakt.

De feestgangers zijn daarop weggestuurd. Van de meeste mensen zijn de persoonsgegevens genoteerd. Het is niet bekend of er ook boetes zijn uitgedeeld. Rond 3.00 uur was de rust teruggekeerd.