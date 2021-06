Na zeven maanden dicht te zijn geweest, gaan de deuren van MartiniPlaza in Groningen op 5 juni weer open. Dat betekent dat de voorstellingen die voor de zomervakantie gepland staan door kunnen gaan.

Deze maand staan er al een aantal voorstellingen gepland. Op het programma staan onder meer bekende namen als Pieter Derks, Tisjeboy Jay en Dirk Scheele.



De opening van de theaters is verbonden aan een aantal voorwaarden: MartiniPlaza mag maximaal 250 bezoekers per voorstelling verwelkomen, vooraf reserveren is verplicht en tijdens het bezoek dient de anderhalvemeterregel in acht te worden genomen. Daarnaast geldt de mondkapjesplicht wanneer er wordt gelopen.