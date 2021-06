Op vijf locaties in Groningen zijn donderdag gratis eclipsbrillen verkrijgbaar. Met de brillen kan naar de zonsverduistering worden gekeken.

De brillen worden vanaf 10.30 uur uitgedeeld op het dakterras van Forum Groningen, het Academieplein in de Broerstraat, rondom restaurant Zondag in het Noorderplantsoen, rondom Café 't Zielhoes in Noordpolderzijl en bij activiteitencentrum Lauwersnest in Lauwersoog. Vrijwilligers van het Kapteyn Instituut en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) delen de brillen uit.

De gedeeltelijke zonsverduistering begint donderdag om 11.21 uur en om 12.27 is de verduistering op zijn hoogtepunt. Om 13.35 uur is de verduistering voorbij. De eerstvolgende zonsverduistering is volgens de RUG op 25 oktober 2022.