Het Hullabaloo Festival in het Stadspark in Groningen gaat door op 28 augustus. Dat heeft organisator 4PM Entertainment woensdag bekendgemaakt. De preregistratie voor kaarten is inmiddels geopend.

Binnenkort wordt de line-up bekendgemaakt. In 2019 haalde het festival Oscar & The Wolf, Craig David, BLØF en Lost Frequencies naar het Stadspark. De tweede editie van het festival werd in 2020 geschrapt vanwege het coronavirus. Dit jaar is het festival terug.



"Achter de schermen zijn wij nooit gestopt met de voorbereidingen van de tweede editie", zegt Mitchel Bovenlander namens 4PM Entertainment. "We hebben altijd hoop gehouden dat het moment van samen dansen en een biertje drinken op een festival weer terug zou keren. Tijdens de persconferentie van 28 mei, waar bekend werd dat evenementen mogen plaatsvinden, werd dit startsein gegeven. We mogen weer en we kunnen niet wachten de bezoekers een fantastische festivalervaring te geven!"



De gemeente Groningen laat in een reactie weten dat er inderdaad een vergunning voor het festival is aangevraagd. "Het vergunningsproces loopt. De ruimte in het openingsplan geldt als belangrijke leidraad", zo zegt een woordvoerder.