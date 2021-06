Koningin Máxima is dinsdagmiddag in Groningen voor de officiële opening van de kinderbiënnale in het Groninger Museum.

Het Groninger Museum organiseert als eerste museum in Nederland een kinderbiënnale. De biënnale is een kunsttentoonstelling die is samengesteld door dertig kinderen.

Tijdens deze eerste Nederlandse editie zijn elf kunstwerken van nationale en regionale kunstenaars te zien.