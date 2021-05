De gemeente Groningen gaat in samenwerking met projectontwikkelaar Koopmans een nieuwe woontoren bouwen aan de Vrydemalaan. De woontoren biedt ruimte aan 270 studentenwoningen. De bouw start naar verwachting in juni 2021.

De woonruimte komt beschikbaar voor studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) die het Liberal Arts and Sciences-programma volgen op de Healthy Ageing Campus. Projectontwikkelaar Koopmans bouwt de woontoren met negentien verdiepingen voor woningcorporatie Nijestee.

"Met de komst van deze toren dragen we bij aan een gemengde wijk die bestaat uit een mix van sociale huur, vrije sector en koopwoningen. We bouwen de woontoren op een prachtige plek in de stad, we hopen dat de nieuwe bewoners hier met plezier gaan wonen", zegt Pieter Bregman, algemeen directeur van Nijestee.

In september 2023 is de bouw van het wooncomplex afgerond.