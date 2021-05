Het kunstwerk Wervel in de parkeergarage van Forum Groningen is genomineerd voor de Media Architecture Biennale Awards.

Het kunstwerk is een 20 meter lange ledsculptuur van kunstenaar Nicky Assmann. Het werd gemaakt in opdracht van Kunstpunt Groningen. In 2020 kreeg Assmann de Kunst+Techniek-prijs toegekend.

Wervel is een van de drie genomineerden in de categorie Spatial Media Art. Op 2 juli is de uitreiking van de internationale prijs.

Het kunstwerk is een representatie van turbulentie. De vorm van de sculptuur is geïnspireerd op een tornado. De sculptuur is ontstaan uit een jarenlang onderzoek naar natuurlijke bewegingspatronen zoals turbulentie en vloeistofdynamica.