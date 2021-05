De ACM-brug in Groningen is tijdelijk buiten gebruik, meldt de gemeente donderdag op Twitter. De brug kwam door een verzakking klem te zitten en kan daardoor niet goed bediend worden. De gemeente weet nog niet hoelang de ACM-brug buiten gebruik blijft.

"Let op: fietsers en voetgangers kunnen geen gebruik van de ACM-brug (tussen Jaagpad en Friesestraatweg) maken", aldus de tweet. Omrijden kan via de Pleiadenbrug.

Het is niet voor het eerst dat een brug in Groningen buiten gebruik is. Zo is de Paddepoelsterbrug in 2018 onherstelbaar beschadigd bij een aanvaring en kon onlangs de Gerrit Krolbrug niet gebruikt worden.