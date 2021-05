De expositie Game On over videogames die wereldwijd al miljoenen bezoekers trok, is vanaf 2 oktober ook in het Forum Groningen te zien. De expositie is interactief: bezoekers en fervent gamers kunnen zo'n honderdtwintig spellen spelen.

Er zijn meer dan honderdtwintig arcadekasten, handheld games en gameconsoles en alles daartussenin. Van Computer Space en de Commodore 64 tot Street Fighter 5 en de PlayStation 5, en van Space Invaders tot Halo.

Aanleiding voor de expositie is het vijftigjarig bestaan van de commerciële videogame. Game On laat zien welke ontwikkeling videogames in al de jaren 1971 tot 2021 hebben gemaakt.

Naast de vele games is er ook een verzameling unieke objecten, schetsen en originele illustraties te bewonderen, die de bezoeker meer vertellen over het creatieve proces achter de productie van games.

De expositie is te zien van zaterdag 2 oktober 2021 tot en met zondag 6 maart 2022. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 1 september 2021.