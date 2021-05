Het viaduct over de Paterswoldseweg is Groningen is de komende twee weken dicht vanwege werkzaamheden. Het verkeer moet omrijden.

De aannemer gaat buispalen aanbrengen voor de fundering van de landhoofden van het viaduct. Ook worden de liggers en het rijdek dubbelzijdig bedekt met isolatiemateriaal om het geluidsoverlast te verminderen. Daarvoor is het nodig de om de onderdoorgang, en in de weekenden ook een deel van de zuidelijke ringweg, af te sluiten.

Autoverkeer kan omrijden via de Leonard Springerlaan, het Vrijheidsplein, de N7 en de A28. Een andere optie is via de Parkweg, de Verlengde Hereweg en de Van Ketwich Verschuurlaan.



Vanwege de werkzaamheden is de zuidelijke ringweg de komende twee weekenden dicht vanaf het Julianaplein tot afrit Groningen-West, dus voor verkeer richting Drachten. De weekendafsluitingen beginnen op vrijdagavond (28 mei en 4 juni) om 22.00 uur en duren tot maandagochtend (31 mei en 7 juni) om 6.00 uur.

Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Muntinglaan, Hoornsediep en de Laan van de Vrede. De Muntinglaan is van donderdagavond 27 mei van 22.00 uur tot en met vrijdagvond 2 juli tot 17.00 uur alleen begaanbaar voor fietsers en voetgangers.

Direct omwonenden hebben een brief ontvangen met meer informatie over de werkzaamheden en de verwachte overlast. De overlast bestaat uit geluid van machines, heiwerkzaamheden, trillingen en extra bouwverkeer.

De afgelopen weken zijn bij het viaduct funderingspalen en grondkerende wanden geplaatst. Nadat de buispalen zijn geplaatst, worden 230 kleinere buispalen aangebracht en worden de damwanden ingetrild. Dat gebeurt eind juni, begin juli.



Naar verwachting kan de nieuwe noordzijde van het viaduct eind februari 2022 in gebruik worden genomen.