De zuidelijke ringweg in Groningen is tussen vrijdag 22.00 uur en maandag 6.00 afgesloten voor verkeer naar Drachten. Vanaf het knooppunt Euvelgunne tot het Julianaplein is de rijbaan dicht.

Het verkeer moet omrijden via de oostelijke, de noordelijke en de westelijke ringweg.

Aannemer Combinatie Herepoort werkt in het weekend aan de bouw van de noordzijde van het nieuwe viaduct over de Paterswoldseweg in Groningen.