Op het dak van De Drie Gezusters op de Grote Markt in Groningen is dinsdag brand uitgebroken. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan door werkzaamheden.

De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. "Er zijn geen vuurhaarden meer gevonden en we zijn brand meester."

Er kwam veel publiek af op de brand. Door middel van sloopwerkzaamheden ging de brandweer wel controleren of het vuur daadwerkelijk uit was en of er geen vuurdelen over het hoofd waren zien.

De brandweer had het vuur uit voorzorg als middelgroot bestempeld en er waren twee hoogwerkers ingezet om het vuur te blussen.