Zestig Groningse culturele organisaties doen vanaf vrijdag mee aan de jaarlijkse collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De actie, die voorheen als de Anjeractie bekendstond en tot volgende week zaterdag duurt, wordt al sinds 1946 georganiseerd en is daarmee de oudste nog bestaande collecte van Nederland.

De collecte is net als vorig jaar online. Dat heeft alles te maken met de huidige coronamaatregelen. De opbrengst gaat naar de organisaties die actief collecteren.

In Groningen doen vooral culturele organisaties mee, zoals Muziekvereniging Boreas Usquert, Loppersum's Harmonie, Muziekvereniging Adorp en Stichting Haydn Jeugd Strijkorkest. Ook andere organisaties zetten zich tijdens de komende actieweek in, waaronder Stichting Dorpshuis Oostwold, Stichting Voedselbos te Glimmen en Stichting Waddenlicht.

De opbrengst van de landelijke actie ontvangen de deelnemende organisaties aankomende zomer via het Prins Bernhard Cultuurfonds. Organisaties gebruiken het geld bijvoorbeeld voor de aankoop van instrumenten en uniformen, het opleiden van jeugdleden of een grote voorstelling na de coronacrisis.

Elk jaar collecteren honderden organisaties voor hun vereniging en voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. Vorig jaar is de actie voor het eerst online georganiseerd. Het fonds gaat op dezelfde voet verder, omdat het veiliger voor de collectant en makkelijker voor de organisatie is. Bovendien is het volgens het fonds nog altijd hard nodig om lokale cultuurorganisaties te steunen.