Het viaduct boven de Paterswoldseweg in Groningen is vanaf donderdag tien dagen lang dicht vanwege werkzaamheden. De afsluiting gaat in op donderdag 27 mei 22.00 uur en duurt tot woensdag 9 juni 6.00 uur.

Tijdens de afsluiting worden werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg. Er zijn verschillende omleidingen.

Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Muntinglaan, het Hoornsediep en de Laan van de Vrede. Gemotoriseerd verkeer kan via de Leonard Springerlaan, het Vrijheidsplein, de N7 en de A28. Een andere optie is via de Parkweg, de Verlengde Hereweg en de Van Ketwich Verschuurlaan.