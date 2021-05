Op meerdere afdelingen van het Martini Ziekenhuis in Groningen zijn maandag mensen geëvacueerd nadat een vreemde geur was waargenomen. Het is niet bekend of mensen onwel of gewond zijn geraakt.

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat de stoffen waarvan de geur vandaan zou komen, zijn getraceerd. De stoffen worden naar buiten gebracht.

De brandweer weet nog niet om wat voor stoffen het gaat. De hulpdienst roept op uit de buurt te blijven en hulpverleners alle ruimte te geven.