De dierenambulance Groningen vond afgelopen week op vrijwel dezelfde plek bij de Tjardaweg in Groningen twee knobbelzwanen die moedwillig door mensen zijn onthoofd. De dierenambulance komt graag in contact met getuigen.

Ook waren de poten van de dieren kaarsrecht afgesneden. "Het is ons duidelijk dat dit door mensen is gedaan", stelt de dierenambulance op Facebook. "Dit maakt ons boos en gefrustreerd. Waarom doet iemand dit?"



De dierenambulance heeft foto's van de zwanen op Facebook geplaatst. De beelden zijn wazig gemaakt.



De dierenambulance hoopt dat eventuele getuigen zich bij hen willen melden. "Mocht u iets gezien of gehoord hebben en dit (eventueel anoniem) willen melden, stuurt u dan alstublieft een mail naar: dbh@dierenambulance-groningen.nl", schrijft de dierenambulance op Facebook.