Door een ongeluk met een vrachtwagen is de A7 bij Drachten vrijdag in beide richtingen dicht. Verkeer in de richting van Groningen en in de richting van Heerenveen moet omrijden en rekening houden met vertraging. Rijkswaterstaat verwacht dat de A7 pas aan het begin van de avond weer vrij is.

Volgens de ANWB is er vrijdagochtend bij Drachten een vrachtwagen gekanteld. De trekker met oplegger ligt dwars over de rijbaan richting Groningen en blokkeert ook een gedeelte van de rijbaan richting Heerenveen.



De A7 is daarom in beide richtingen dicht bij Drachten. Zowel richting Groningen als richting Heerenveen kan het beste worden omgereden via Leeuwarden over de A32 en de N31.



Bij het ongeluk, waar ook een personenauto bij betrokken was, raakten twee mensen gewond. Het gaat om een 62-jarige vrouw uit Leek, die de personenauto bestuurde, en een 61-jarige man, de bestuurder van de vrachtwagen.