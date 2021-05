De Groninger Studentenbond (GSb) vindt dat de Rijksuniversiteit te hard groeit. Met een stickeractie wil de bond daarom duidelijk maken dat het groeiende aantal studenten zorgt voor een groter kamertekort en een financiële druk.

Volgens GSb-voorzitter Marinus Jongman had de universiteit drie jaar geleden minder dan dertigduizend studenten. Nu gaat dit aantal richting de veertigduizend. Volgens de GSb heeft RUG dit jaar al 25 procent meer voor-aanmeldingen ten opzichte van de recordgroei in het afgelopen jaar. De RUG is populair onder nieuwe studenten.

De Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) verwacht landelijk een groei van ongeveer 5 procent van het aantal eerstejaars studenten. In 2019 telde de Rijksuniversiteit Groningen 36.023 studenten.

"Wat die 5 procent betekent voor de uiteindelijke groei is nog niet bekend, maar het duidt op een stevige groei", aldus de GSb. De studentenvakbond heeft daarom rond het academiegebouw en het bestuursgebouw van de universiteit stickers verspreid om hun onvrede over die groei aan te geven en de problemen ervan aan te kaarten.

De GSb noemt een aantal punten waar die groei niet goed voor is. Zo is het kamertekort sinds 2018 al een probleem. "Ook wordt er jaarlijks noodopvang geregeld voor internationale studenten zonder kamer", aldus Jongman.

In maart 2021 werd bekendgemaakt dat universiteiten 1,1 miljard euro tekort komen om aan alle verplichtingen en verwachtingen te voldoen. Het budget van universiteiten per student de afgelopen twintig jaar met 20 procent gekrompen.

"Door de enorme financiële druk die hierdoor is ontstaan, kan de universiteit de huidige groei gewoon niet aan. Docenten zijn overwerkt en staan op het punt van omvallen. Meer en meer colleges worden door docenten zonder onderzoekstijd of door studentassistenten gegeven omdat iets anders te duur is. Sommige studies krijgen straks drie keer zoveel eerstejaars. De kwaliteit van het onderwijs komt ernstig in het geding als we zo blijven groeien," stelt Jongman.