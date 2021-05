Het plaatsen van het spoordek van de zuidelijke ringweg in Groningen is succesvol verlopen. Sinds maandag rijden er weer treinen over het spoor tussen Groningen Europapark en Groningen station.

In november 2020 is de voorbouw van het spoordek begonnen. Voor het aanleggen van het nieuwe spoordek is het treinverkeer op zaterdag 10 mei tussen het hoofdstation en Groningen Europapark voor ruim een week stilgelegd.

De werkzaamheden bij de zuidelijke ringweg zijn hiermee nog niet afgerond. De Verlengde Lodewijkstraat en de Helperzoom moeten weer gebruiksklaar voor het verkeer worden gemaakt.