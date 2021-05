Een scooterrijder is dinsdag door de politie aangehouden op de Paterswoldseweg in Groningen. De bestuurder bleek een zak hennep en een mes in zijn buddyseat te hebben, meldt de politie.

Agenten zagen de scooterrijder met hoge snelheid rijden en gaven hem een stopteken. Tijdens de controle leek de bestuurder volgens de politie erg zenuwachtig.

In het zadelvak van de scooter vond de politie een zak hennep en een mes. De man is aangehouden voor overtreding van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie. Het in het bezit hebben van het mes is op zichzelf niet strafbaar, maar door de feiten en omstandigheden kan het bezit toch verboden zijn.