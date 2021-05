De monumentale trap van kunstenaar Jan van der Zee krijgt een nieuwe plek op de voormalige ACM-locatie aan het Reitdiep in Groningen. De iconische trap had jarenlang een plekje bij de entree van de Naberpassage aan de Grote Markt, maar belandde in 2013 in de opslag tijdens de opknapbeurt van de oostwand.

De gemeente heeft in de loop der jaren verschillende mogelijke locaties onderzocht, maar er zat eerder geen enkele geschikte locatie tussen.



Nu heeft de gemeente besloten de trap op de voormalige ACM-locatie aan het Reitdiep te plaatsen. Hier krijgen de monumentale delen van de trap een prominente plek aan het Donghornsterpad, een doorgaande wandel- en fietsroute door het gebied, waar een kleine driehonderd appartementen worden gebouwd.