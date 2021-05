De Siersteenlaan in de wijk Vinkhuizen in Groningen is van maandag 17 mei tot en met 16 juli afgesloten tussen de Johan van Zwedenlaan en de Diamantlaan. Omdat alleen de zuidelijke zijde dicht hoeft, geldt de afsluiting alleen voor verkeer in de richting van de Diamantlaan.

De reden voor de afsluiting is de aanleg van een nieuwe persleiding tussen De Held en Vinkhuizen.

Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via het Hoendiep en de Diamantlaan.