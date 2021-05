De spoorwegovergang over het Hoendiep in Groningen is van vrijdag 14 tot en met zondag 16 mei afgesloten voor het verkeer vanwege onderhoudswerkzaamheden. Auto's en fietsers worden omgeleid.

Autoverkeer over het Hoendiep wordt omgeleid via de Friesestraatweg en de westelijke ringweg (N370) en andersom. Verkeer vanaf de westelijke ringweg (N370) kan omrijden via de Peizerweg. Fietsers worden omgeleid via de Atoomweg en Friesestraatweg en andersom.

De spoorwegovergang is afgesloten vanaf vrijdag om 1.00 uur. Op zondag om 22.00 uur is de spoorwegovergang weer open.