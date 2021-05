Jongeren in Groningen kunnen van maandag 16 tot en met zondag 22 augustus deelnemen aan een zomerschool bij MartiniPlaza. Kinderen van elf tot achttien jaar krijgen de hele week workshops op het gebied van theater, musical, zang, cabaret of film.

De zomerschool wordt georganiseerd door Theater De Steeg en MartiniPlaza Groningen. Dit jaar werkt het MartiniPlaza samen met theatervooropleiding De Noorderlingen en Noordpool Troupe, het zusje van Noordpool Orkest.

Tijdens de zomerschool volgen de deelnemers van maandag tot en met vrijdag workshops van ervaren professionele theatermakers, zangeressen, musici en filmmakers. Samen werken ze toe naar korte scènes en optredens, die in het afsluitende weekend in een aantal optredens worden gepresenteerd aan het publiek, op allerlei bijzondere plekken in het MartiniPlaza.