De politie heeft vrijdag een hennepkwekerij in een portiekwoning in de Groningse wijk Selwerd aangetroffen. In totaal werden 383 hennepplanten geruimd, meldt de politie maandag op sociale media.

De politie spreekt verder van een erg gevaarlijke situatie, omdat er illegaal stroom werd afgetapt. "Gezien de gevaarsetting zal er een rapport opgemaakt worden en naar de burgemeester gestuurd worden", aldus de politie.



Het onderzoek naar de hennepkwekerij loopt nog. Het is niet duidelijk of er aanhoudingen zijn verricht.