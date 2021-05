De gemeente Groningen heeft vanwege de drukte besloten de Herestraat in de binnenstad vrijdagmiddag vanaf één kant af te sluiten.

Tussen 13.30 uur en 16.00 uur is het niet mogelijk om vanaf het Zuiderdiep de Herestraat te betreden. Het is wel mogelijk om de Herestraat via deze zijde te verlaten.

De gemeente hoopt met de maatregel genoeg ruimte te creëren zodat mensen voldoende afstand kunnen houden.